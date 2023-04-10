«Ференцварош» продлил контракт с Черчесовым

«Ференцварош» продлил контракт с российским тренером Станиславом Черчесовым. Венгерский чемпион активировал опцию пролонгации, и теперь трудовой договор 59-летнего специалиста рассчитан до средины 2024 года.

«Клуб активировал опцию продления контракта ещё на один год - до лета 2024 года. Сейчас надо сделать всё, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», - высказался Черчесов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов занял должность главного тренера «Ференцвароша» в декабре 2021 года. С тех пор команда провела 65 официальных матчей, в которых отпраздновала 37 побед при 12 ничьих и 16 поражениях.

Недавно в прессе проскакивала информация о желании «Динамо» вернуть Черчесова в свои ряды летом. Теперь понятно, что в ближайшее время менять клубную прописку тренер точно не будет.