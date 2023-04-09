«Ференцварош» предложил Черчесову новый контракт

«Ференцварош» рассчитывает сохранить у руля команды Станислава Черчесова. Венгерский клуб предложил 59-летнему специалисту новый контракт.

«У руководства клуба чёткая и незыблемая позиция - сохранить тренера, чтобы он продолжал достигать высоких результатов с клубом», - сообщил знакомый с ситуацией источник, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Отмечается, что в настоящий момент Черчесов думает над поступившим ему предложением клуба. В скором времени российский специалист даст ответ.

«Ференцварош» объявил о назначении Станислава Черчесова в декабре 2021 года. С тех пор под руководством россиянина команда провела 65 матчей, в которых отпраздновала 37 побед при 12 ничьих и 16 поражениях.