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Венгрия

Орлов оценил уровень Черчесова

03 Апреля 2023 • 15:12 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил тренерский уровень Станислава Черчесова. Как известно, в настоящий момент Черчесов тренирует венгерский «Ференцварош».

«Смотрите на табло! Будучи русским осетином, он работает в Венгрии и показывает результаты. А до этого он был чемпионом Польши с «Легией». У меня могут с ним разногласия по поводу присвоения звания ЗМС, но тренер Черчесов - настоящий, один из лучших российских тренеров сейчас», - сказал Орлов, чьи слова приводит sport24.

Под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» провёл 64 матча. В них команда отпраздновала 37 побед при 12 ничьих и 15 поражениях.

Отметим, что «Ференцварош» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Геннадий Орлов Станислав Черчесов
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