В Венгрии накануне проходил матч второго по рангу дивизиона между командами МТК и ДВТК. Местный клуб позволил юному фанату в день рождения появиться на поле и выйти один на один с вратарём соперника. Страж ворот ДВТК не стал подыгрывать и совершил два сэйва после ударов мальчика. В итоге ребёнка чуть ли не в слезах уносили с поля.

Возможно, вратарь ДВТК не стал пропускать гол от парня на фарт. Но ему это не помогло. ДВТК проиграл в гостях у МТК с результатом 2:4. Как следствие, ДВТК (58 набранных очков) потерял лидерство в турнирной таблице, пропустив на вершину как раз МТК (59 набранных очков).