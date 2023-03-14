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Венгрия

​В Венгрии вратарь чуть ли не до слёз довёл ребёнка перед матчем видео

14 Марта 2023 • 15:49 Комментировать

В Венгрии накануне проходил матч второго по рангу дивизиона между командами МТК и ДВТК. Местный клуб позволил юному фанату в день рождения появиться на поле и выйти один на один с вратарём соперника. Страж ворот ДВТК не стал подыгрывать и совершил два сэйва после ударов мальчика. В итоге ребёнка чуть ли не в слезах уносили с поля.

Возможно, вратарь ДВТК не стал пропускать гол от парня на фарт. Но ему это не помогло. ДВТК проиграл в гостях у МТК с результатом 2:4. Как следствие, ДВТК (58 набранных очков) потерял лидерство в турнирной таблице, пропустив на вершину как раз МТК (59 набранных очков).


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Евро-Футбол.Ру,
МТК ДВТК
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