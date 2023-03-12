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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова проиграл в очередном туре венгерского чемпионата

12 Марта 2023 • 23:33 Комментировать
Ференцварош
1:2
Пушкаш-Академия
окончен

Венгерский чемпион «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, проиграл в очередном, двадцать третьем туре мадьярского чемпионата «Пушкаш-Академии».

Подопечные Черчесова получили два гола еще в первом тайме, затем заработали на последние полчаса игры численное преимущество, но использовать его должным образом так и не смогли, забив лишь один ответный гол, да и то уже в последние секунды добавленного арбитром времени.

Впрочем, скорее всего, Черчесов просто придержал своих лучших  игроков для важной игры с леверкузенским «Байером» в Лиге Европы в четверг. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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