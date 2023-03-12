«Ференцварош» Черчесова проиграл в очередном туре венгерского чемпионата

Венгерский чемпион «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, проиграл в очередном, двадцать третьем туре мадьярского чемпионата «Пушкаш-Академии».

Подопечные Черчесова получили два гола еще в первом тайме, затем заработали на последние полчаса игры численное преимущество, но использовать его должным образом так и не смогли, забив лишь один ответный гол, да и то уже в последние секунды добавленного арбитром времени.

Впрочем, скорее всего, Черчесов просто придержал своих лучших игроков для важной игры с леверкузенским «Байером» в Лиге Европы в четверг.