Сборная Венгрии не заинтересована в услугах Черчесова

Пресс-атташе сборной Венгрии Герго Сабо сообщил, что главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не рассматривается в качестве кандидата на пост наставника национальной команды.

«В Федерации Футбола Венгрии довольны результатами «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в еврокубках, однако мы не рассматриваем его кандидатуру на пост главного тренера сборной Венгрии», — цитирует Сабо Sport24.

Пресс-атташе подчеркнул, что Федерация полностью доверяет нынешнему главному тренеру сборной Венгрии Марко Росси.

Напомним, что вчера, 9 марта, «Ференцварош» под руководством Черчесова уступил леверкузенскому «Байеру» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча этого противостояния запланирована на 16 марта.