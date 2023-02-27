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Венгрия

Черчесов прокомментировал победу над «Дебреценом»

27 Февраля 2023 • 18:15 Комментировать
Дебрецен
0:2
Ференцварош
окончен

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Дебреценом» во встрече местного чемпионата.

«Дебрецен» уверенно смотрится в последних матчах, так что мы не ждали лёгкой прогулки. У нас оба гола забил форвард Райан Ммаэ, а вот его брат, защитник Сами, получил травму. Хочется верить, что он быстро вернётся в строй», — заявил бывший тренер российской сборной в интервью «Спорт-Экспрессу».

Специалист рассказал о беседе с Балажем Джуджаком, прежде выступавшим под руководством Станислава Саламовича в «Динамо». Черчесов также отметил, что ко встрече с «Байером» в рамках Лиги Европы коллектив будет готовиться без нескольких травмированных игроков.

Напомним, что «Ференцварош» лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Чемпионат Венгрии Станислав Черчесов
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