Черчесов – о ничьей с «Кечкеметом»: «Иногда это присуще футболу»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал ничейный исход игры своей команды с «Кечкеметом» (1:1).

«Мы неплохо начали матч, забили гол, у нас были моменты, которые мы не смогли реализовать», - приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

«Хочу подчеркнуть, что мы играли со вторым местом. Хоть мы и лидируем, иногда это присуще футболу, но мы, конечно, хотели победить. С чего бы мне злиться? Мы сыграли 1:1 с преследующей нас командой. Мы играли в то, во что хотели. Мы лидируем в лиге с 14 очками, а 24-го числа нас ждёт жеребьевка Лиги Европы УЕФА. На что я могу злиться, так это на травмы, надеюсь, состояние Балинта Вечеи более-менее нормальное», - добавил специалист.