Агент Николича отреагировал на новость о назначении тренера в «Фехервар»

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, высказался о возможном трудоустройстве своего клиента в венгерский «Фехервар».

«Николич может стать тренером «Фехервара»? Такой возможности нет», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

Ранее в российской прессе появилась новость о переговорах между Николичем и «Фехерваром».

Напомним, что 43-летний сербский специалист занимал пост главного тренера «железнодорожников» с 2020 по 2021 год. Под его руководством столичный клуб стал победителем Кубка России.