Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Венгрия

Агент Николича отреагировал на новость о назначении тренера в «Фехервар»

16 Февраля 2023 • 12:40 Комментировать

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, высказался о возможном трудоустройстве своего клиента в венгерский «Фехервар».

«Николич может стать тренером «Фехервара»? Такой возможности нет», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

Ранее в российской прессе появилась новость о переговорах между Николичем и «Фехерваром».

Напомним, что 43-летний сербский специалист занимал пост главного тренера «железнодорожников» с 2020 по 2021 год. Под его руководством столичный клуб стал победителем Кубка России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марко Николич фехервар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: