Экс-тренер «Локомотива» Николич может возглавить европейский клуб

Экс-наставник московского «Локомотива» Марко Николич может трудоустроиться в чемпионате Венгрии. Как стало известно изданию «Чемпионат», интерес к сербскому специалисту проявляет «Фехервар».

Напомним, что Николич находится без работы после ухода из российского клуба. Он занимал пост главного тренера команды с 2020 по 2021 год. Под его руководством «железнодорожники» выиграли Кубок России.

«Фехервар» набрал 20 баллов в 19 матчах чемпионата Венгрии и занимает десятое место в турнирной таблице.

Добавим, что в Венгрии работает российский тренер Станислав Черчесов. Он руководит лидером чемпионата – «Ференцварошем».