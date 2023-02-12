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Венгрия

Петржела: «У Черчесова нет будущего в Европе, я удивлён, что он до сих пор работает в «Ференцвароше»

12 Февраля 2023 • 19:28 Комментировать

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела дал свой прогноз насчёт перспектив главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Чешский специалист признался, что удивлён тому факту, что россиянин всё ещё тренирует европейский клуб в связи с нынешней обстановкой в мире.

«Хорошо, что Черчесов до сих пор спокойно работает в «Ференцвароше». Даже немного удивлён этому факту. Может ли Черчесов возглавить большой европейский клуб? Нет. Из-за нестабильной мировой ситуации у Черчесова нет будущего в Европе. Потому что он россиянин», — считает Петржела, речь которого передаёт «РБ Спорт».

Петржела также отметил, что на сегодняшний день в чешском футбольном чемпионате точно не допустили бы присутствия российского тренера или игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Властимил Петржела Станислав Черчесов
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