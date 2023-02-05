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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова не знает поражений в чемпионате Венгрии девять матчей кряду

05 Февраля 2023 • 22:31 Комментировать
Кишварда
...
Ференцварош
11.02 19:00

«Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, не знает поражений на внутренней арене уже девять матчей кряду. Сегодня команда из Будапешта одержала очередную победу в Высшей лиге Венгрии, одолев «Уйпешт» - 3:1.

Прямо сейчас «Ференварош» отрывается от второго места в турнирной таблице аж на 14 очков, позади – 18 туров чемпионата Венгрии.

В последний раз в лиге «Ференцварош» терпел поражение ещё до 16 октября прошлого года. А всего у клуба в текущем сезоне венгерского чемпионата лишь два поражения.

Напомним, «Ференцварош» - действующий чемпион Венгрии и обладатель Кубка Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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