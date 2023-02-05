«Ференцварош» Черчесова не знает поражений в чемпионате Венгрии девять матчей кряду

«Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, не знает поражений на внутренней арене уже девять матчей кряду. Сегодня команда из Будапешта одержала очередную победу в Высшей лиге Венгрии, одолев «Уйпешт» - 3:1.

Прямо сейчас «Ференварош» отрывается от второго места в турнирной таблице аж на 14 очков, позади – 18 туров чемпионата Венгрии.

В последний раз в лиге «Ференцварош» терпел поражение ещё до 16 октября прошлого года. А всего у клуба в текущем сезоне венгерского чемпионата лишь два поражения.

Напомним, «Ференцварош» - действующий чемпион Венгрии и обладатель Кубка Венгрии.