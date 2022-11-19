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Венгрия

В Венгрии игрока дисквалифицировали пожизненно за то, что наставил на арбитра... пистолет

19 Ноября 2022 • 09:33 Комментировать

Скандальный случай в чемпионате Венгрии, в ходе матча между «Пером» и «Тенио» в одной из низших лиг. В ходе игры футболист из команды гостей, Кристиан Тоц, встал со скамейки запасных, подошел к кромке поля, после чего... достал пистолет и навел его на лайнсмена.

Выстрела, правда, не последовало, да и вообще, сперва ничего не последовало - но когда оказалось, что эту сцену успели заснять и фотографии появились в СМИ, разразился большой скандал. Венгерская федерация футбола дисквалифицировала игрока на всю жизнь, а отец лайнсмена решил обратиться в полицию.

Сам виновник всего этого пытается убедить общественность, что это была всего лишь шутка, а пистолет вообще был игрушечным, он, дескать, взял его у сынишки другого игрока своей команды, уже, похоже, бывшей. 

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