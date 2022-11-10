Черчесов высказался о результатах «Ференцвароша» в первой части сезона

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов, занимающий пост наставника венгерского «Ференцвароша», подвел итоги первой части сезона для своей команды.

«Очень хорошо, что мы сумели победить в последнем для себя домашнем матче в этом году. Это полугодие было очень интересным для «Ференцвароша». Хотя оно не закончилось – впереди еще одна выездная игра, которая точно не будет легкой», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Последний матч в текущем году подопечные Черчесова сыграют против «Гонведа» в воскресенье, 13 ноября. После 13 проведенных игр «Ференцварош» лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.