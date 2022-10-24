Борбола – о Черчесове: «Под запретом у него «проблема» и «товарищеский матч»

Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола назвал некоторые слова, которые находятся под запретом у главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

По словам Борболы, Черчесов является одним из тех людей, которые любят прямоту, то есть когда слово означает действие, и отход влево-вправо от слова невозможен. По данной причине российского специалиста уважают игроки и персонал.

«Есть слова, который ему не нравятся. Под запретом у него «проблема» и «товарищеский матч», - цитирует журналиста Sport 24.

Однако гораздо чаще Черчесову не нравятся длинные вопросы от сотрудников СМИ. Хотя по большей части наставник клуба из Будапешта дружелюбен.

В данный момент будапештский коллектив лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, обгоняя ближайшего преследователя на одно очко и имея перед ним две игры в запасе. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведёт дома в рамках Лиги Европы против «Монако».