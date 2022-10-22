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Венгрия

«Ференцварош» с Черчесовым одержал волевую победу в гостях в чемпионате Венгрии

22 Октября 2022 • 23:41 Комментировать
Пушкаш-Академия
2:4
Ференцварош
окончен

В двенадцатом туре венгерского чемпионата «Ференцварош» обыграл в гостевом матче «Пушкаш Академи», причем победа получилась волевой - соперник заработал пенальти и открыл счет уже на третьей минуте матча. Правда, уже в первом тайме «Ференцварош» ответил тремя мячами, во второй половине игры забил еще один гол и в итоге клуб Черчесова выиграл со счетом 4:2. «Ференцварош» продолжает лидировать в турнирной таблице, несмотря на то, что после двенадцати туров сыграл на два матча меньше, чем преследователи - лишь десять. «Кечкемет» уступает дружине Черчесова одно очко, идя вторым в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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