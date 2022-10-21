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Венгрия

Венгерский журналист: «Пресс-конференции Черчесова иногда странные, но его тренировки — топ-уровень»

21 Октября 2022 • 12:43 Комментировать
Пушкаш-Академия
...
Ференцварош
22.10 19:30

Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола высказался о текущем наставнике «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«Черчесов настоящий жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — топ-уровень», – заявил журналист, чьи слова цитирует издание Sport24. По его мнению, в Венгрии бывший тренер российской сборной заработал себе хорошую репутацию, доказав всё, что нужно.

Напомним, что Черчесов возглавил сильнейший клуб Венгрии в прошлом декабре, приведя команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В текущем первенстве коллектив Станислава Саламовича лидирует с 21 баллом.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Бенс Борбола
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