Венгерский журналист: «Пресс-конференции Черчесова иногда странные, но его тренировки — топ-уровень»

Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола высказался о текущем наставнике «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«Черчесов настоящий жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — топ-уровень», – заявил журналист, чьи слова цитирует издание Sport24. По его мнению, в Венгрии бывший тренер российской сборной заработал себе хорошую репутацию, доказав всё, что нужно.

Напомним, что Черчесов возглавил сильнейший клуб Венгрии в прошлом декабре, приведя команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В текущем первенстве коллектив Станислава Саламовича лидирует с 21 баллом.

