​«Ференцварош» Черчесова впервые проиграл в этом чемпионате

В воскресенье вечером «Ференцварош», который тренирует россиянин Станислав Черчесов, потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате. «Ференцварош» уступил в гостях у «Кечкемета» со счётом 0:2. Оба гола подопечные Черчесова пропустили ещё до наступления перерыва.

В семи играх чемпионата Венгрии в сезоне 2022/2023 «Ференцварош» добился шести побед при одном поражении. Несмотря на воскресную неудачу, команда Станислава Черчесова достаточно комфортно чувствует себя на вершине турнирной таблицы.

Напомним, что Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» в декабре прошлого года.