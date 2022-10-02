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Венгрия

​«Ференцварош» Черчесова впервые проиграл в этом чемпионате

02 Октября 2022 • 19:49 Комментировать
Кечкемет
2:0
Ференцварош
окончен

В воскресенье вечером «Ференцварош», который тренирует россиянин Станислав Черчесов, потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате. «Ференцварош» уступил в гостях у «Кечкемета» со счётом 0:2. Оба гола подопечные Черчесова пропустили ещё до наступления перерыва.

В семи играх чемпионата Венгрии в сезоне 2022/2023 «Ференцварош» добился шести побед при одном поражении. Несмотря на воскресную неудачу, команда Станислава Черчесова достаточно комфортно чувствует себя на вершине турнирной таблицы.

Напомним, что Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» в декабре прошлого года.

Протокол игры  
Кечкемет2:0Ференцварош
(1:0) Krisztian Nagy227'  
(2:0) Krisztian Nagy234'  
Варга БенцеСабо АлексGabor SzalaiCsaba BelenyesiРяшко МихаилЗеке Марио  71'Martin Levente Vago  43'Bence Zoltan Bano-Szabo 78' (Котоно Балинт ( 78') Krisztian Nagy2 89' (Milan Sagi ( 89') Soma Szuhodovszki 71' (Сабо Левенте ( 71') Barna Toth  69' 89' (Джюранович Урош ( 89')
Запасные: Marton GrecziМесхи МихаилБуно ГаборAttila GrunwaldDanilo PejovicZoltan BodorRoland KersakВарга Адам
Дибус ДенешУинго Генри 76' (Маркиньос VI ( 76') Ммаэ Сами  71'Кнустер Матс  33'Чивич ЭльдарЭсити Андерсон 57' (Траоре Адама VII ( 57') Вечеи Балинт 63' (Бешич Мухамед ( 63') Ауски Карлос  31' 63' (Ммаэ Райан ( 63') Гояк Амер 46' (Захариассен Кристоффер ( 46') Нгуэн Токмак  71'Боли Франк
Запасные: Шигер ДавидЛедуни АиссаБотка ЭндреМерсье КсавьеТеландер РасмусПаска ЛорандБогдан Адам
02 октября. Стадион "Шектой" (Кечкемет).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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