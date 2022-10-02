​«Ференцварош» Черчесова впервые проиграл в этом чемпионате

В воскресенье вечером «Ференцварош», который тренирует россиянин Станислав Черчесов, потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате. «Ференцварош» уступил в гостях у «Кечкемета» со счётом 0:2. Оба гола подопечные Черчесова пропустили ещё до наступления перерыва.
В семи играх чемпионата Венгрии в сезоне 2022/2023 «Ференцварош» добился шести побед при одном поражении. Несмотря на воскресную неудачу, команда Станислава Черчесова достаточно комфортно чувствует себя на вершине турнирной таблицы.
Напомним, что Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» в декабре прошлого года.
Протокол игры
|(1:0) Krisztian Nagy227'
|(2:0) Krisztian Nagy234'
Варга Бенце•Сабо Алекс•Gabor Szalai•Csaba Belenyesi•Ряшко Михаил•Зеке Марио• 71'Martin Levente Vago• 43'Bence Zoltan Bano-Szabo78' (Котоно Балинт (78') •Krisztian Nagy289' (Milan Sagi (89') •Soma Szuhodovszki71' (Сабо Левенте (71') •Barna Toth 69'89' (Джюранович Урош (89')
Дибус Денеш•Уинго Генри76' (Маркиньос VI (76') •Ммаэ Сами• 71'Кнустер Матс• 33'Чивич Эльдар•Эсити Андерсон57' (Траоре Адама VII (57') •Вечеи Балинт63' (Бешич Мухамед (63') •Ауски Карлос 31'63' (Ммаэ Райан (63') •Гояк Амер46' (Захариассен Кристоффер (46') •Нгуэн Токмак• 71'Боли Франк
02 октября. Стадион "Шектой" (Кечкемет).
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