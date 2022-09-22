«Ему не 40 лет»: Черчесов верит в рестарт карьеры Кокорина

Российский футбольный специалист Станислав Черчесов, который в данный момент руководит венгерским «Ференварошем», поделился мнением о шансах нападающего Александра Кокорина вернуться на высокий уровень.

«Ему не 40 лет. Возможно все, ведь у Кокорина отличная генетика. Какие он сам будет ставить цели, как акценты расставлять - так и получится. Желаю ему удачи», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Кокорин выступает на правах аренды за кипрский клуб «Арис». Полноценный трудовой договор россиянина принадлежит «Фиорентине». Его соглашение с «фиалками» рассчитано до лета 2024 года.