Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Венгрия

«Ему не 40 лет»: Черчесов верит в рестарт карьеры Кокорина

 
22 Сентября 2022 • 08:54 Комментировать

Российский футбольный специалист Станислав Черчесов, который в данный момент руководит венгерским «Ференварошем», поделился мнением о шансах нападающего Александра Кокорина вернуться на высокий уровень.

«Ему не 40 лет. Возможно все, ведь у Кокорина отличная генетика. Какие он сам будет ставить цели, как акценты расставлять - так и получится. Желаю ему удачи», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Кокорин выступает на правах аренды за кипрский клуб «Арис». Полноценный трудовой договор россиянина принадлежит «Фиорентине». Его соглашение с «фиалками» рассчитано до лета 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Александр Кокорин Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Рекомендуем