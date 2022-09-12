После разгрома 0:6 от «Ференцвароша» Черчесова «Уйпешт» был вынужден сменить название клубного журнала

Hatnull - так долгое время назывался журнал венгерского клуба «Уйпешт», но в прошлые выходные он разгромно проиграл «Ференцварошу» со счетом 0:6. Эта ситуация вынудила руководство «Уйпешта» изменить название журнала.

Дело в том, что Hatnull переводится именно как 6:0, в связи с чем бренд приобретал издевательское значение - почему о том, что «Уйпешт» может проиграть с таким счетом, в голову при именовании журнала никому не пришло.

И теперь руководство клуба сменило название на «1885» - это год основания «Уйпешта». Так спокойнее.

«Уйпешт» двадцать раз становился чемпионом Венгрии, но в последний раз это произошло в 1998 году.