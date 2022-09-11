«Шесть из шести» - «Ференцварош» Черчесова продолжает идти без очковых потерь в чемпионате Венгрии

Очередной успех венгерского «Ференцвароша» во внутреннем чемпионате - действующий чемпион и обладатель кубка страны переиграл на своем поле клуб «Кишварда», забив три безответных мяча.

Речь идет о победе над прямым конкурентом - перед этим туром «Кишварда» занимала второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

Это была уже шестая победа кряду для клуба, который набрал 18 очков и забил 18 голов, пропустив лишь один мяч. Также на уходящей неделе подопечные Черчесова удачно стартовали в Лиге Европы, одолев турецкий «Трабзонспор». На следующей неделе «Ференцварош» сыграет с «Монако» в Лиге Европы, а дома сразится с клубом «Бишке».