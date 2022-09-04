Черчесов одержал самую крупную победу с «Ференцварошем»

В очередном, седьмом туре чемпионата Венгрии столичный «Ференцварош» произвел настоящий фурор, победив крепкий «Уйпешт» с тем же счетом, с которым сборная СССР в 1986 году обыграла венгров в Мексике на чемпионате мира - 6:0. Четыре гола были проведены уже в первой половине матча, еще два - после перерыва.

Правда, «Уйпешт», некогда славный клуб, переживает сейчас не лучшие времена - он идет последним с тремя очками после шести матчей. В то же время «Ференцварош» сыграл наименьшее количество игр, всего лишь пять, но выиграл все пять, и потому лидирует в турнирной таблице венгерского чемпионата.