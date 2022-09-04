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Венгрия

Черчесов одержал самую крупную победу с «Ференцварошем»

 
04 Сентября 2022 • 21:31 Комментировать
Уйпешт
0:6
Ференцварош
окончен

В очередном, седьмом туре чемпионата Венгрии столичный «Ференцварош» произвел настоящий фурор, победив крепкий «Уйпешт» с тем же счетом, с которым сборная СССР в 1986 году обыграла венгров в Мексике на чемпионате мира - 6:0. Четыре гола были проведены уже в первой половине матча, еще два - после перерыва.

Правда, «Уйпешт», некогда славный клуб, переживает сейчас не лучшие времена - он идет последним с тремя очками после шести матчей. В то же время «Ференцварош» сыграл наименьшее количество игр, всего лишь пять, но выиграл все пять, и потому лидирует в турнирной таблице венгерского чемпионата.

Протокол игры  
Уйпешт0:6Ференцварош
  9'Захариассен Кристоффер (0:1)
  24'Боли Франк (0:2)
  32'Траоре Адама VII (0:3)
  45'Боли Франк (0:4)
  67'Carlos Auzqui (0:5)
  89'Ммаэ Райан (0:6)
Пайович ФилипКастрати Лирим 19' (Бьелош Мирослав ( 19'  45') Abdoulay Diaby3  44'Кууск МяртенБумаль Майега Петрус 80' (Катона Матьяш ( 80') Оново Винсент  35'Паулевич Бранко 46' (Fernand Goure ( 46') Чонгваи Арон  90'Люич Матия 46' (Борелло Джузеппе ( 46') Антонов НеманьяТалло Жуниор 80' (Лане Джек ( 80')
Запасные: Kevin CsobothБурекович ДженанМак ЛукаTamas HamoriСабо БалинтШимон Кристиан
Дибус ДенешУинго ГенриМмаэ СамиКовачевич АднанЧивич ЭльдарВечеи Балинт  45'Ледуни Аисса 57' (Бешич Мухамед ( 57') Захариассен Кристоффер  36' 46' (Гояк Амер ( 46') Мерсье Ксавье 46' (Carlos Auzqui ( 46') Траоре Адама VII 57' (Нгуэн Токмак ( 57') Боли Франк 72' (Ммаэ Райан ( 72')
Запасные: Шигер ДавидЭсити АндерсонКнустер МатсЛончар СтьепанMarquinhos viБогдан Адам
04 сентября. Стадион "Szusza Ferenc Stadion".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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