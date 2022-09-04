Черчесов одержал самую крупную победу с «Ференцварошем»

В очередном, седьмом туре чемпионата Венгрии столичный «Ференцварош» произвел настоящий фурор, победив крепкий «Уйпешт» с тем же счетом, с которым сборная СССР в 1986 году обыграла венгров в Мексике на чемпионате мира - 6:0. Четыре гола были проведены уже в первой половине матча, еще два - после перерыва.
Правда, «Уйпешт», некогда славный клуб, переживает сейчас не лучшие времена - он идет последним с тремя очками после шести матчей. В то же время «Ференцварош» сыграл наименьшее количество игр, всего лишь пять, но выиграл все пять, и потому лидирует в турнирной таблице венгерского чемпионата.
Протокол игры
|9'Захариассен Кристоффер (0:1)
|24'Боли Франк (0:2)
|32'Траоре Адама VII (0:3)
|45'Боли Франк (0:4)
|67'Carlos Auzqui (0:5)
|89'Ммаэ Райан (0:6)
Пайович Филип•Кастрати Лирим19' (Бьелош Мирослав (19') • 45'Abdoulay Diaby3• 44'Кууск Мяртен•Бумаль Майега Петрус80' (Катона Матьяш (80') •Оново Винсент• 35'Паулевич Бранко46' (Fernand Goure (46') •Чонгваи Арон• 90'Люич Матия46' (Борелло Джузеппе (46') •Антонов Неманья•Талло Жуниор80' (Лане Джек (80')
Дибус Денеш•Уинго Генри•Ммаэ Сами•Ковачевич Аднан•Чивич Эльдар•Вечеи Балинт• 45'Ледуни Аисса57' (Бешич Мухамед (57') •Захариассен Кристоффер 36'46' (Гояк Амер (46') •Мерсье Ксавье46' (Carlos Auzqui (46') •Траоре Адама VII57' (Нгуэн Токмак (57') •Боли Франк72' (Ммаэ Райан (72')
04 сентября. Стадион "Szusza Ferenc Stadion".
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