«Ференцварош» Черчесова снова победил - идёт без потерь после четырёх туров

Венгерский чемпион, «Ференцварош», по-прежнему идет без потерь в турнирной таблице нового чемпионата Венгрии. Позади уже четыре тура, а команда Станислава Черчесова выиграла все четыре матча. В последней своей встрече столичные игроки оказались сильнее «Вашаша» в выездном матче.

Подопечным Черчесова быстро удалось взять события под свой контроль - уже на 17-й минуте Кристоффер Захариассен вывел свою команду вперед и такое положение дел сохранилось до конца игры.

В следующем туре дружина Черчесова сразится с сильным по венгерским меркам соперником - клубом «Уйпешт», одним из самых известных в Венгрии, который когда-то даже добирался до полуфинала Кубка чемпионов. Но в последний раз «Уйпешт» становился чемпионом Венгрии аж в 1998 году.



