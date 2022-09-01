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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова снова победил - идёт без потерь после четырёх туров

 
01 Сентября 2022 • 04:57 Комментировать
Вашаш
0:1
Ференцварош
окончен

Венгерский чемпион, «Ференцварош», по-прежнему идет без потерь в турнирной таблице нового чемпионата Венгрии. Позади уже четыре тура, а команда Станислава Черчесова выиграла все четыре матча. В последней своей встрече столичные игроки оказались сильнее «Вашаша» в выездном матче.

Подопечным Черчесова быстро удалось взять события под свой контроль - уже на 17-й минуте Кристоффер Захариассен вывел свою команду вперед и такое положение дел сохранилось до конца игры.

В следующем туре дружина Черчесова сразится с сильным по венгерским меркам соперником - клубом «Уйпешт», одним из самых известных в Венгрии, который когда-то даже добирался до полуфинала Кубка чемпионов. Но в последний раз «Уйпешт» становился чемпионом Венгрии аж в 1998 году.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Вашаш Уйпешт
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