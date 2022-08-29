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Венгрия

Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша»

 
29 Августа 2022 • 07:31 Комментировать
Ференцварош
3:1
Гонвед
окончен

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов пообщался с журналистами после матча чемпионата Венгрии с «Гонведом». Подопечные российского специалиста отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Мы добились хорошего результата. Однако есть некоторые мелочи, которые нужно разобрать и исправить. При этом другими моментами мы можем быть довольны. Команда хотела порадовать своих болельщиков, и нам это удалось.

Для нас было важно обыграть «Гонвед». Мы хотели исправиться за неудачный матч в Ирландии», - цитирует тренера клубная пресс-служба.

В настоящий момент «Ференцварош» занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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