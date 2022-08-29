Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов пообщался с журналистами после матча чемпионата Венгрии с «Гонведом». Подопечные российского специалиста отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Мы добились хорошего результата. Однако есть некоторые мелочи, которые нужно разобрать и исправить. При этом другими моментами мы можем быть довольны. Команда хотела порадовать своих болельщиков, и нам это удалось.

Для нас было важно обыграть «Гонвед». Мы хотели исправиться за неудачный матч в Ирландии», - цитирует тренера клубная пресс-служба.

В настоящий момент «Ференцварош» занимает второе место в турнирной таблице.