«Ференцварош» Черчесова обыграл принципиального соперника

В пятом туре венгерского чемпионата тренируемый российским специалистом Станиславом Черчесовым «Ференцварош» переиграл принципиального соперника - другой столичный клуб, «Гонвед».
Все три мяча в составе «Ференцвароша» забил малийский футболист Адама Траоре, хорошо знакомый любителям футбола по своим выступлениям в составе тираспольского «Шерифа», наделавшего шуму в прошлогодней Лиге чемпионов.
Он забил сперва в конце первого тайма, а затем дважды отличился в начале второй половины встречи, оформив хет-трик за какие-то тринадцать минут игрового времени.
«Гонвед» отыграл один мяч, но он ничем уже клубу не помог, став лишь голом престижа.
Протокол игры
|(1:0) Траоре Адама VII41'
|(2:0) Траоре Адама VII51'
|(3:0) Траоре Адама VII54'
|90'Пренга Херди (3:1)
Богдан Адам•Чивич Эльдар• 80'Ковачевич Аднан•Кнустер Матс•Ботка Эндре•Вечеи Балинт 12'• 70'Бешич Мухамед 37'46' (Ледуни Аисса (46') •Marquinhos vi66' (Эсити Андерсон (66') •Мерсье Ксавье66' (Нгуэн Токмак (66') •Траоре Адама VII59' (Захариассен Кристоффер (59') •Боли Франк 75'78' (Carlos Auzqui (78')
Саппанош Петер•Томаш Кристиан•Чиркович Лазар•Пренга Херди•Дока Альби• 75'Зотер Донат•Гомис Кристиан55' (Йонссон Видар (55') •Бочкай Берталан•Эннин Ричи72' (Митрович Никола (72') •Лукич Ненад55' (Maxim Plakushchenko (55') •Кошич Доминик55' (Кережи Залан (55')
28 августа. Стадион "Групама Арена".
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