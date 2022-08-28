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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова обыграл принципиального соперника

 
28 Августа 2022 • 21:43 Комментировать
Ференцварош
3:1
Гонвед
окончен

В пятом туре венгерского чемпионата тренируемый российским специалистом Станиславом Черчесовым «Ференцварош» переиграл принципиального соперника - другой столичный клуб, «Гонвед».

Все три мяча в составе «Ференцвароша» забил малийский футболист Адама Траоре, хорошо знакомый любителям футбола по своим выступлениям в составе тираспольского «Шерифа», наделавшего шуму в прошлогодней Лиге чемпионов.

Он забил сперва в конце первого тайма, а затем дважды отличился в начале второй половины встречи, оформив хет-трик за какие-то тринадцать минут игрового времени.

«Гонвед» отыграл один мяч, но он ничем уже клубу не помог, став лишь голом престижа.

Протокол игры  
Ференцварош3:1Гонвед
(1:0) Траоре Адама VII41'  
(2:0) Траоре Адама VII51'  
(3:0) Траоре Адама VII54'  
  90'Пренга Херди (3:1)
Богдан АдамЧивич Эльдар  80'Ковачевич АднанКнустер МатсБотка ЭндреВечеи Балинт  12'  70'Бешич Мухамед  37' 46' (Ледуни Аисса ( 46') Marquinhos vi 66' (Эсити Андерсон ( 66') Мерсье Ксавье 66' (Нгуэн Токмак ( 66') Траоре Адама VII 59' (Захариассен Кристоффер ( 59') Боли Франк  75' 78' (Carlos Auzqui ( 78')
Запасные: Шигер ДавидУинго ГенриЛончар СтьепанМмаэ РайанСечи ГергёХараишвили Георгий
Саппанош ПетерТомаш КристианЧиркович ЛазарПренга ХердиДока Альби  75'Зотер ДонатГомис Кристиан 55' (Йонссон Видар ( 55') Бочкай БерталанЭннин Ричи 72' (Митрович Никола ( 72') Лукич Ненад 55' (Maxim Plakushchenko ( 55') Кошич Доминик 55' (Кережи Залан ( 55')
Запасные: Сабо АлексДуш ГеллертТуйвель ТомашТраоре Бубакар IIIЛоврич Иван
28 августа. Стадион "Групама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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