«Ференцварош» Черчесова обыграл принципиального соперника

В пятом туре венгерского чемпионата тренируемый российским специалистом Станиславом Черчесовым «Ференцварош» переиграл принципиального соперника - другой столичный клуб, «Гонвед».

Все три мяча в составе «Ференцвароша» забил малийский футболист Адама Траоре, хорошо знакомый любителям футбола по своим выступлениям в составе тираспольского «Шерифа», наделавшего шуму в прошлогодней Лиге чемпионов.

Он забил сперва в конце первого тайма, а затем дважды отличился в начале второй половины встречи, оформив хет-трик за какие-то тринадцать минут игрового времени.

«Гонвед» отыграл один мяч, но он ничем уже клубу не помог, став лишь голом престижа.