Черчесов прокомментировал победный старт в чемпионате Венгрии

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе над «Академией Пушкаша» в стартовом туре чемпионата Венгрии.

«Мы знали, что будет непростая игра, ведь этот соперник является одним из наших конкурентов за чемпионский титул. Мои игроки были измотаны из-за матчей Лиги чемпионов, но несмотря на это, команда добилась победы. Я очень рад. Сегодня главным был результат», - передает слова российского специалиста клубная пресс-служба.

Поединок между «Ференцварошем» и «Академией Пушкаша» завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Черчесова.