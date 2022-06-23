Кавазашвили — о Дзюбе в «Ференцвароше»: В Венгрии очень жёсткий футбол

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу возможного перехода форварда Артёма Дзюбы в венгерский клуб «Ференцварош».

Кавазашвили сказал «Чемпионату», что он не знает, каким будет воссоединение Дзюбы и Черчесова, но в Венгрии к русским хорошо относятся, так что Артёма там могут тепло принять. Экс-вратарь отметил, что не факт, что Дзюба сможет успешно играть в венгерском чемпионате.

«Там очень жёсткий футбол», - добавил Кавазашвили.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что 33-летний российский футболист может на правах арендного соглашения перебраться в «Ференцварош», который предложил форварду трёхлетний контракт.