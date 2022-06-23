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Венгрия

В «Ференцвароше» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе

23 Июня 2022 • 11:38 Комментировать

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь высказался по поводу интереса венгерской команды к опытному российскому форварду Артёму Дзюбе.

Хайналь сказал «Спорт-Экспрессу», что представители венгерского клуба не могут комментировать подобные слухи. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что «Ференцварош», которым руководит бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, предложил Дзюбе трёхлетнее соглашение с зарплатой в один миллион евро в год.

На данный момент 33-летний российский футболист находится без команды. Последним клубом Дзюбы был питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Артём Дзюба
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