В «Ференцвароше» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь высказался по поводу интереса венгерской команды к опытному российскому форварду Артёму Дзюбе.

Хайналь сказал «Спорт-Экспрессу», что представители венгерского клуба не могут комментировать подобные слухи. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что «Ференцварош», которым руководит бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, предложил Дзюбе трёхлетнее соглашение с зарплатой в один миллион евро в год.

На данный момент 33-летний российский футболист находится без команды. Последним клубом Дзюбы был питерский «Зенит».