Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Венгрия

Для Черчесова сезон начнётся уже 6 июля

18 Июня 2022 • 19:17 Комментировать

Станислав Черчесов на славу поработал во второй половине минувшего сезона с «Ференцварошем», но вскоре для него начнется новая кампания. Сезон для венгерского клуба стартует уже шестого июля, когда команда сразится с казахским «Тоболем» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Через неделю состоится ответный матч.

А вот чемпионат Венгрии начнется чуть позже - 29 июля. Пока же Черчесов и его команда проводят свой второй тренировочный сбор, он проходит в австрийском Тироле и продлится до 29 июня.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года, ранее он тренировал российскую сборную.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Рекомендуем