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Венгрия

Черчесов сравнил работу в «Ференцвароше» и «Легии»

24 Мая 2022 • 11:38 Комментировать

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил работу в венгерской команде и в польской «Легии».

Черчесов в эфире канала «Россия 24» сказал, что нельзя сравнивать, сложнее или легче было работать в польской команде. Российский специалист отметил, что в «Легии» было отставание от первого места в 11 очков, а «Ференцварош» уже был на первой строчке и особо не отставал от других команд. Экс-тренер сборной России добавил, что есть определённые нюансы в работе в каждом клубе.

Напомним, что венгерская команда под руководством Станислава Черчесова в этом сезоне оформила «золотой дубль», а именно выиграла чемпионат и национальный кубок.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Легия Станислав Черчесов
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