Адама Траоре перешёл в «Ференцварош» Черчесова

Малийский полузащитник «Шерифа» Адама Траоре перебрался из молдавской команды в венгерский «Ференцварош», где работает российский тренер Станислав Черчесов.

Как сообщает пресс-служба «Шерифа», 26-летний малийский футболист переходит в венгерский клуб, в котором работает экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Напомним, что «Ференцварош» под руководством российского специалиста в прошедшем сезоне выиграл чемпионат и кубок Венгрии.

В этом сезоне Адама Траоре провёл в молдавском чемпионате в составе «Шерифа» 18 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами.