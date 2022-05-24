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Венгрия

Адама Траоре перешёл в «Ференцварош» Черчесова

24 Мая 2022 • 10:18 Комментировать (1)

Малийский полузащитник «Шерифа» Адама Траоре перебрался из молдавской команды в венгерский «Ференцварош», где работает российский тренер Станислав Черчесов.

Как сообщает пресс-служба «Шерифа», 26-летний малийский футболист переходит в венгерский клуб, в котором работает экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Напомним, что «Ференцварош» под руководством российского специалиста в прошедшем сезоне выиграл чемпионат и кубок Венгрии.

В этом сезоне Адама Траоре провёл в молдавском чемпионате в составе «Шерифа» 18 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Ференцварош Станислав Черчесов Адама Траоре
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