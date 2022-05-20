Валерия Гай Германика рассказала о том, как хотела снять фильм про Черчесова

Известный режиссёр Валерия Гай Германика рассказала о своей мечте снять фильм о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

Германика поведала о том, как год назад нынешний главный тренер венгерского «Ференцвароша» отказался от съёмок, несмотря на то, что специалист показался ей очень хорошим и приятным человеком в общении.

«После того, как мы поговорили с ним по телефону, он сказал, что не готов впускать человека в личную жизнь. Я снимаю с большим погружением. Могу его понять — не захотел», — цитирует Германику «РБ Спорт».

Напомним, Черчесов тренировал национальную сборную России в период с 2016 по 2021 год. В декабре прошлого года специалист возглавил «Ференцварош», с которым уже в свой первый сезон работы в Венгрии выиграл внутренний чемпионат, а также Кубок страны.