Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Венгрия

Венгерский журналист: Работу Черчесова будут судить по еврокубкам

16 Мая 2022 • 13:08 Комментировать

Венгерский журналист Гергели Мароси высказался по поводу работы российского тренера Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

Мароси сказал Sport24, что Черчесов привнёс в команду спокойствие и наладил атмосферу в раздевалке, но с таким составом «Ференцварош» обязан был выигрывать чемпионат. Журналист отметил, что работу Черчесова будут судить по еврокубкам. Эксперт добавил, что в групповой этап Лиги чемпионов будет очень сложно выйти, но все будут довольны и Лигой Европой или Лигой конференций, а вот вылет из еврокубков будет считаться провалом.

Напомним, что Черчесов в этом сезоне оформил с «Ференцварошем» «золотой дубль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Рекомендуем