Венгерский журналист: Работу Черчесова будут судить по еврокубкам

Венгерский журналист Гергели Мароси высказался по поводу работы российского тренера Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

Мароси сказал Sport24, что Черчесов привнёс в команду спокойствие и наладил атмосферу в раздевалке, но с таким составом «Ференцварош» обязан был выигрывать чемпионат. Журналист отметил, что работу Черчесова будут судить по еврокубкам. Эксперт добавил, что в групповой этап Лиги чемпионов будет очень сложно выйти, но все будут довольны и Лигой Европой или Лигой конференций, а вот вылет из еврокубков будет считаться провалом.

Напомним, что Черчесов в этом сезоне оформил с «Ференцварошем» «золотой дубль».