Черчесов подвёл итоги весеннего отрезка «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру своей команды.

«Оценка не только сегодняшнего матча, но и небольшого весеннего отрезка сезона тоже. Я думаю, что под конец сезона команда объединилась, игроки показали профессиональную игру, максимум, они принесли то, что я от них ожидал, так что это хорошее чувство», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Помимо этого, главный тренер сказал, что команда заслужила пойти на небольшой перерыв, после отпуска предстоит еще больше работы.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце 2021 года, за это время он выиграл чемпионат Венгрии и Кубок Венгрии.