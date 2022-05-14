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Венгрия

Черчесов подвёл итоги весеннего отрезка «Ференцвароша»

14 Мая 2022 • 21:44 Комментировать (1)
Дьирмот
1:2
Ференцварош
окончен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру своей команды.

«Оценка не только сегодняшнего матча, но и небольшого весеннего отрезка сезона тоже. Я думаю, что под конец сезона команда объединилась, игроки показали профессиональную игру, максимум, они принесли то, что я от них ожидал, так что это хорошее чувство», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Помимо этого, главный тренер сказал, что команда заслужила пойти на небольшой перерыв, после отпуска предстоит еще больше работы.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце 2021 года, за это время он выиграл чемпионат Венгрии и Кубок Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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