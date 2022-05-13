Григорян ждёт переходов российских игроков в «Ференцварош» к Черчесову

Известный российский специалист Александр Григорян считает, что некоторые российские футболисты в скором времени могут перейти в венгерский «Ференцварош».

Григорян сказал «РБК-Спорту», что в следующем сезоне венгерская команда может стать своеобразным плацдармом для российских футболистов, которые смогут получить в «Ференцвароше» игровую практику в еврокубках. Тренер отметил, что Станислав Черчесов хорошо знает российский рынок, так что никто не удивится, если летом к «Ференцварошу» присоединятся многие отечественные игроки.

Напомним, что в этом сезоне под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» оформил «золотой дубль».