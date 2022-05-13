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Венгрия

Газизов: Думаю, что Черчесов ещё задержится в «Ференцвароше»

13 Мая 2022 • 09:41 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу работы Станислава Черчесова в венгерском клубе «Ференцварош».

Газизов сказал «РБК-Спорту», что Черчесов прекрасный тренер, который доказал свой высокий уровень «золотым дублем» с венгерской командой. Функционер отметил, что Черчесов, скорее всего, ещё задержится в «Ференцвароше», руководители которого точно продлят контракт с российским тренером.

Напомним, что под шефством экс-наставника сборной России футболисты «Ференцвароша» выиграли национальный чемпионат и Кубок Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Шамиль Газизов
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