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Венгрия

Дасаев поздравил Черчесова со вторым титулом за месяц

12 Мая 2022 • 12:49 Комментировать

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поздравил наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова, который недавно выиграл второй титул за месяц.

Дасеав сказал «Чемпионату», что сложно оценивать уровень венгерского чемпионата, где мало сильных команд, но поздравить Черчесова всё же стоит. Экс-вратарь отметил, что Черчесов большой молодец, так что нужно только пожелать ему дальнейших успехов в тренерской карьере.

Напомним, что футболисты «Ференцвароша» под шефством Станислава Черчесова выиграли национальный чемпионат и Кубок Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Ринат Дасаев
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