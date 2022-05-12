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Венгрия

Хиддинк: «Никто из российских специалистов не может похвастаться достижениями Черчесова»

12 Мая 2022 • 11:55 Комментировать
Дьирмот
...
Ференцварош
5.90 4.30 1.47
14.05 15:45

Бывший главный тренер «Челси», «Анжи» и сборной России Гус Хиддинк поделился мнением о работе другого экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова в Венгрии.

Напомним, вместе с «Ференцварошем» российский специалист выиграл внутренний чемпионат, а также стал обладателем Кубка страны. 

Голландец назвал Черчесова хорошим тренером, при этом отметив непростой характер специалиста.

«Золотой дубль в первом же сезоне — серьёзное достижение. Никто из российских специалистов не может похвастаться такими же результатами, поэтому я его поздравляю», — приводит слова Хиддинка Sport24.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. До этого, помимо сборной России, он тренировал «Динамо», «Спартак», сочинскую «Жемчужину», а также польскую «Легию».  

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Ференцварош Станислав Черчесов
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