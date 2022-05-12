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Венгрия

Колосков: Черчесов — золотой фонд российского тренерского цеха

12 Мая 2022 • 10:41 Комментировать

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу работы Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что все мы должны гордиться достижениями Черчесова, который входит в золотой фонд российского тренерского цеха. Почётный президент РФС отметил, что специалист добивался успехов со всеми командами где работал, так что Черчесова можно смело называть одним из лучших тренеров России на данный момент.

Напомним, что в этом сезоне «Ференцварош» под шефством Черчесова выиграл чемпионский титул в национальном чемпионате и Кубок Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Вячеслав Колосков Станислав Черчесов
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