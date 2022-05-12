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Венгрия

Черчесов: Я доволен «золотым дублем»

12 Мая 2022 • 09:04 Комментировать

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по поводу победы своей команды в Кубке Венгрии.

Черчесов сказал клубной пресс-службе, что он очень доволен «золотым дублем» с венгерской командой. Опытный российский специалист отметил, что начало работы в «Ференцвароше» для него получилось не самым простым, но теперь у него есть возможность наслаждаться победным моментом, а летом можно будет провести полноценные сборы.

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова футболисты «Ференцвароша» выиграли чемпионат и Кубок Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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