Черчесов: Я доволен «золотым дублем»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по поводу победы своей команды в Кубке Венгрии.

Черчесов сказал клубной пресс-службе, что он очень доволен «золотым дублем» с венгерской командой. Опытный российский специалист отметил, что начало работы в «Ференцвароше» для него получилось не самым простым, но теперь у него есть возможность наслаждаться победным моментом, а летом можно будет провести полноценные сборы.

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова футболисты «Ференцвароша» выиграли чемпионат и Кубок Венгрии.