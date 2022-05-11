«Ференцварош» - обладатель Кубка Венгрии

Сегодня, 11 мая состоялся финальный матч Кубка Венгрии, в котором «Ференцварош» победил «Пакш» со счётом 3:0.

Уже в начале первого тайма хозяева завладели преимуществом и смогли воплотить его в забитый мяч. На 16-й минуте ворота гостей распечатал полузащитник Кристоффер Захариассен. Во втором тайме игра продолжала проходить под диктовку «Ференцвароша». Хозяева лишь в концовке встречи, когда «Пакш» всеми силами пошёл отыгрываться, смогли поймать гостей на контратаках. Форвард Франк Боли отличился сначала на 83-й, а затем на 86-й минуте встречи.

Таким образом, «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова к чемпионству прибавил Кубок Венгрии. Команда обновила рекорд по количеству титулов, взяв 25-й раз Кубок страны.

Кубок Венгрии. Финал

«Ференцварош» - «Пакш» - 3:0 (1:0)

Голы: Захариассен, 16 – 1:0; Боли, 83 – 2:0; Боли, 86 – 3:0.