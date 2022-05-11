Финальный матч Кубка Венгрии «Ференцварош» - «Пакш» задержан из-за использования пиротехники

В эти минуты проходит финал Кубка Венгрии, в котором «Ференцварош» принимает «Пакш».

Начало матча было задержано на семь минут из-за того, что фанаты использовали пиротехнику. Главный арбитр встречи не мог дать стартовый свисток из-за того, что поле было в дыму.

Напомним, «Ференцварошем» руководит российский специалист Станислав Черчесов. Он возглавил венгерский клуб зимой 2021 года и уже привёл клуб к чемпионству за несколько туров до конца чемпионата.

К 10-й минуте встречи команды не смогли распечатать ворота друг друга.

За прямой текстовой трансляцией матча «Ференцварош» - «Пакш» можно следить здесь.