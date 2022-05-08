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Венгрия

Станислав Черчесов: «Всегда рад собирать золотые медали из разных стран»

08 Мая 2022 • 08:26 Комментировать
МТК
0:0
Пушкаш-Академия
окончен
Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение своей команды (0:3) от «МТК Будапешта» в национальном чемпионате.

В интервью пресс-службе «Ференцвароша» Черчесов отметил, что хорошая игра на поле и футбол не всегда идут вместе, но это поражение является важной частью футбола.

«Здорово, что отпраздновали чемпионство с болельщиками. Золотая медаль – займёт важное место в моей коллекции, всегда рад собирать золотые медали из разных стран», – заявил Черчесов, отвечая на вопрос о досрочном чемпионстве.

Напомним, что поражение стало для команды Черчесова первым с 6 февраля текущего года. В прошлом туре «Ференцварош» досрочно обеспечил себе первое место в чемпионате Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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