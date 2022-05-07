«Ференцварош» Черчесова проиграл впервые за последние три месяца

Прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия «Ференцвароша», которым, напомним, руководит российский специалист Станислав Черчесов.

Команда из столицы Венгрии не проигрывала 12 матчей в чемпионате и 16 матчей во всех турнирах после того, как 6 февраля потерпела поражение от клуба «Пакш» со счетом 0:3. В этот раз поражение случилось с тем же счетом 0:3 - но на сей раз от клуба «МТК».

Но все это не влияет на тот факт, что «Ференцварош» уже стал досрочно чемпионом Венгрии - это случилось еще две недели тому назад. Станислав Черчесов возглавил команду в декабре прошлого года, помимо чемпионского титула, он вывел ее в финал Кубка Венгрии.