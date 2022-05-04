«Ференцварош» Черчесова продолжает побеждать после победы в чемпионате Венгрии

В матче 31-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» в статусе досрочного чемпиона страны победил «Залаэгерсег» со счётом 5:3.

«Ференцварош» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении 12 матчей. В последний раз команда проигрывала во внутреннем чемпионате в 19-м туре, 6 февраля, проиграв «Пакше» (0:3).

Эта игра стала второй в ранге чемпиона Венгрии.

«Ференцварош» набрал 68 очков, «Залаэгерсег» остался на 7-м месте с 39 очками.