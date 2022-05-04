«Ференцварош» Черчесова продолжает побеждать после победы в чемпионате Венгрии

В матче 31-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» в статусе досрочного чемпиона страны победил «Залаэгерсег» со счётом 5:3.
«Ференцварош» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении 12 матчей. В последний раз команда проигрывала во внутреннем чемпионате в 19-м туре, 6 февраля, проиграв «Пакше» (0:3).
Эта игра стала второй в ранге чемпиона Венгрии.
«Ференцварош» набрал 68 очков, «Залаэгерсег» остался на 7-м месте с 39 очками.
Протокол игры
|(1:0) Беди Бенце8'
|(2:0) Нгуэн Токмак21'
|(3:0) Ботка Эндре27'
|53'Тойти Матиаш (3:1)
|66'Жори Даниэль (3:2)
|(4:2) Боли Франк78'
|87'Жори Даниэль (4:3)
|(5:3) Марин Марко90'
Дибус Денеш•Ботка Эндре•Ммаэ Сами • 65'Чивич Эльдар•Carlos Auzqui 55' (Зубков Александр ( 55') •Вечеи Балинт•Эсити Андерсон 69' (Бешич Мухамед ( 69') •Лончар Стьепан 55' (Марин Марко ( 55') •Lorand Paszka•Нгуэн Токмак 81' (Шигер Давид ( 81') •Боли Франк 81' (Реджич Дамир ( 81')
Демьен Патрик • 20'Мочи Отилла 68' 74' (Лесяк Зоран ( 74') •Серафимов Никола • 75'David Kalnoki-Kis•Беди Бенце•Санкович Боян 46' (Халилович Эмир ( 46' ) • 58'Постобаньи Патрик•Хусти Андраш 29' 74' (Шполярич Йосип ( 74') •Тойти Матиаш 88' (Солой Соболч ( 88') •Meshack Ubochioma•Жори Даниэль 88' (Laszlo Papp ( 88')
04 мая. Стадион "Групама Арена".