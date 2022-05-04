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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова продолжает побеждать после победы в чемпионате Венгрии

04 Мая 2022 • 21:55 Комментировать
Ференцварош
5:3
Залаэгерсег
окончен

В матче 31-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» в статусе досрочного чемпиона страны победил «Залаэгерсег» со счётом 5:3.

«Ференцварош» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении 12 матчей. В последний раз команда проигрывала во внутреннем чемпионате в 19-м туре, 6 февраля, проиграв «Пакше» (0:3).

Эта игра стала второй в ранге чемпиона Венгрии.

«Ференцварош» набрал 68 очков, «Залаэгерсег» остался на 7-м месте с 39 очками.

Протокол игры  
Ференцварош 5:3Залаэгерсег
(1:0) Беди Бенце8'   
(2:0) Нгуэн Токмак21'   
(3:0) Ботка Эндре27'   
  53'Тойти Матиаш (3:1)
  66'Жори Даниэль (3:2)
(4:2) Боли Франк78'   
  87'Жори Даниэль (4:3)
(5:3) Марин Марко90'   
Дибус ДенешБотка ЭндреМмаэ Сами   65'Чивич ЭльдарCarlos Auzqui  55' (Зубков Александр (  55') Вечеи БалинтЭсити Андерсон  69' (Бешич Мухамед (  69') Лончар Стьепан  55' (Марин Марко (  55') Lorand PaszkaНгуэн Токмак  81' (Шигер Давид (  81') Боли Франк  81' (Реджич Дамир (  81')
Запасные: Бэсси ФорчунГаврич ЖелькоMarquinhos viЗахариассен КристофферБлажич МихаМак РобертБогдан Адам
Демьен Патрик   20'Мочи Отилла   68'  74' (Лесяк Зоран (  74') Серафимов Никола   75'David Kalnoki-KisБеди БенцеСанкович Боян  46' (Халилович Эмир (  46'   58') Постобаньи ПатрикХусти Андраш   29'  74' (Шполярич Йосип (  74') Тойти Матиаш  88' (Солой Соболч (  88') Meshack UbochiomaЖори Даниэль  88' (Laszlo Papp (  88')
Запасные: Barnabas FeherГьурьян МартонMihael RebernikСебестьен ЛорантГергени БенцеAdam Halmai
04 мая. Стадион "Групама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Чемпионат Венгрии Станислав Черчесов
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