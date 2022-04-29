«Ференцварош» продолжает побеждать даже после оформления чемпионства

Венгерский клуб «Ференцварош» выиграл свой очередной матч в чемпионате Венгрии, и это случилось уже после того, как клуб в 33-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Венгрии. Для столичного клуба это был четвертый титул подряд, и привел к нему его российский специалист Станислав Черчесов. В 30-м туре венгерского чемпионата «Ференцварош» переиграл со счетом 2:1 клуб «Пакш».

Любопытно, что в первом круге команда Черчесова уступила ему со счетом 0:3, а вскоре ей предстоит еще раз сразиться с этим же соперником - но уже в финале Кубка Венгрии, который пройдет 7 мая - вследующую субботу.