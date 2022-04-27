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Венгрия

Генич: Черчесов остаётся классным тренером

27 Апреля 2022 • 09:32 Комментировать

Комментатор Константин Генич высказался по поводу работы тренера Станислава Черчесова, который сейчас возглавляет венгерский клуб «Ференцварош».

Генич сказал «Матч ТВ», что многие скептически относятся к Черчесову, но не из-за его профессиональных навыков, а из-за его манер и поведения. Комментатор отметил, что Черчесов остаётся классным тренером, что он в очередной раз доказал во время работы с «Ференцварошем».

Напомним, что Станислав Черчесов привёл венгерскую команду к чемпионскому титулу. До этого специалист долгое время возглавлял сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Константин Генич
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