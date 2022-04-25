Черчесов рассказал о главном факторе, который помог «Ференцварошу» стать чемпионом Венгрии

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал секрет успеха своей команды в чемпионате Венгрии.

Напомним, «Ференцварош» стал чемпионом за четыре туру до конца турнира.

«Важно было понять игроков. Когда у тебя в составе 20 иностранцев из 14 стран, необходимо найти правильный баланс — это самое главное», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. Ранее он тренировал «Спартак», «Динамо» и сборную России, с которой смог выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году. Кроме того, в 2016 году российский специалист выиграл чемпионат Польши с «Легией».