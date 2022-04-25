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Венгрия

Черчесов: Болельщики в Венгрии часто узнают

25 Апреля 2022 • 09:14 Комментировать (1)

Российский наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал журналистам о том, как он обосновался в Венгрии.

Черчесов сказал «Спорт-Экспрессу», что живет в центре Будапешта и ему очень нравится этот город, который является одним из туристических центров Европы. Российский специалист отметил, что болельщики достаточно часто узнают его на улицах, подходят и спрашивают о команде. Тренер добавил, что общается на английском или немецком языках.

Напомним, что Станислав Черчесов привёл «Ференцварош» к чемпионскому титулу в венгерском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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