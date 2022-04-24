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Венгрия

Черчесов описал свои эмоции после досрочного завоевания чемпионского титула с «Ференцварошем»

24 Апреля 2022 • 22:02 Комментировать
Ференцварош
2:1
Уйпешт
окончен
Как мы уже сообщали, венгерский «Ференцварош» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии - в 33-й раз в истории клуба. Для Черчесова это был третий трофей тренерской карьеры после завоевания чемпионата и кубка Польши с «Легией». Черчесов прокомментировал свои эмоции вследствие большого успеха с клубом ,который он возглавил в декабре прошлого года.

- Стоит признать, что мы провели не лучший матч. Но достигли своей цели. И это самое главное. Мы выиграли чемпионат, но расслабляться нельзя. Нас еще ждет финал Кубка, - заявил Черчесов, слова которого цитирует официальный сайт венгерского чемпиона.

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