Черчесов описал свои эмоции после досрочного завоевания чемпионского титула с «Ференцварошем»

Как мы уже сообщали , венгерский «Ференцварош» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии - в 33-й раз в истории клуба. Для Черчесова это был третий трофей тренерской карьеры после завоевания чемпионата и кубка Польши с «Легией». Черчесов прокомментировал свои эмоции вследствие большого успеха с клубом ,который он возглавил в декабре прошлого года.

- Стоит признать, что мы провели не лучший матч. Но достигли своей цели. И это самое главное. Мы выиграли чемпионат, но расслабляться нельзя. Нас еще ждет финал Кубка, - заявил Черчесов, слова которого цитирует официальный сайт венгерского чемпиона.